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Павел Глоба назвал знаки Зодиака,которые встретят любовь

Павел Глоба назвал знаки Зодиака,которые встретят любовь

В гороскопе на неделю Павел Глоба рассказал про знаки Зодиака, которые смогут встретить настоящую любовь. Астролог посоветовал этим везунчикам воспользоваться уникальным шансом до воскресенья 23 мая, который им подарят звезды и планеты, сообщает РБК-Украина.

Дева

Для Дев это время ознаменуется активным поиском второй половинки. Вам захочется внимания, комплиментов, подарков, флирта. Если вы задумались о серьезных отношениях, не форсируйте события, лучше проверьте как следует партнера на совместимость. Займитесь внешностью, возьмите перерыв от работы и насладитесь приятными моментами.

Весы

В любовной сфере у Весов все будет "цвести и пахнуть". Вас ждет много приятных встреч, а отношения могут развиваться очень стремительно. В уже существующих отношениях очень важно почаще прислушиваться к мнению второй половинки. На выходных астролог рекомендует отправиться на дачу, на природу с любимым человеком.

Козерог

Козерогам в отношениях Павел Глоба советует научиться слушать вторую половинку. Одиноким Козерогам удастся покорить чье-то сердце. В любом случае, люди данного знака будут в эпицентре мая красивы и притягательны, как сама весенняя природа. Вам стоит этим воспользоваться.

Источник: kurs.com.ua/

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