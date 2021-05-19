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Кенгуру, пингвины, лемуры и жираф: к открытию в Харьковском зоопарке появятся новые животные

Кенгуру, пингвины, лемуры и жираф: к открытию в Харьковском зоопарке появятся новые животные

Реконструкция Харьковского зоопарка активно продвигается. Как сообщили в горсовете со ссылкой на заместителя директора зоопарка Карина Детюк, выполнение всех работ контролирует Европейская ассоциация зоопарков и аквариумов (ЕАЗА). 

К открытию зоопарка в Харькове ожидают получить кенгуру, пингвинов, лемуров и жирафа, и Европейская ассоциация зоопарков и аквариумов планирует и в дальнейшем передавать городу Харькову новых животных. 

«Основная задача реконструкции состояла в том, чтобы создать благоприятные условия для животных. Они не скучают в новых вольерах, постоянно чем-то заняты, могут проявлять свои физические способности, играть, общаться. Также вольеры построены таким образом, что если животное устало и хочет уединиться, может уйти в более закрытое пространство и отдохнуть от посетителей», - рассказала Карина Детюк.

Также она сообщила, что ЕАЗА следит не только за комфортом пребывания животных, но и за их питанием, предоставляя специальные рационы. Сбалансированное питание рассчитано на животных, которые содержатся в неволе, поэтому для их хорошего самочувствия содержит много витаминов и микроэлементов.

Напомним, что новый зоопарк будет разделен на такие зоны: «Королевство слонов», «Планета обезьян», «Дикая Австралия», «Дальний Восток», «Тропа тигра» и пр. Кроме того, на территории будет контактный зоопарк и океанариум. При создании проекта учитывали опыт лучших зоопарков мира.

Открытие Харьковского зоопарка запланировано на День города. 

Агентство Телевидения Новости

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