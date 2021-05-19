В Австралии создали лекарство от коронавируса: тестировали на мышах

Австралийские ученые сообщили об успешных испытания на лабораторных мышах терапии против коронавируса. Лечение уменьшает количество вирусных частиц в организме на 99,9%. Об этом сообщает пресс-служба Университета Гриффита.

Препарат разработали совместно с центром исследования и лечения рака City of Hope.

В университете говорят, что терапия лечит именно коронавирус, а не способствует более быстрому выздоровлению людей. В основе - технология миРНК, или малых интерферирующих РНК. миРНК способны атаковать непосредственно геном вируса и уничтожать его. Так вирус больше не может размножаться в организме.

Испытания на мышах показали, что терапия на основе миРНК уменьшала количество вирусных частиц в их организме на 99,9%. Кроме того, наночастицы, применяемые в терапии, могут сохраняться до года при температуре 4°C и до месяца - при комнатной температуре.

Ученые предполагают, что открытие может быть использовано для лечения пациентов с коронавирусом.

На очереди - испытания на людях.

Агентство Телевидения Новости