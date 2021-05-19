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За сутки на Харьковщине диагноз COVID подтвердили у 567 человек

За сутки на Харьковщине диагноз COVID подтвердили у 567 человек

В Харьковской области за минувшие сутки диагноз COVID-19 подтвержден у 567 человек. Как сообщили в ХОГА, 429 из них - жители Харьковского района (352 - города Харькова).

Кроме того, 45 заболевших - с Изюмского, 35 - Купянского, 21 - Чугуевского, 17 - Лозовского, 16 - Красноградского, 4 - Богодуховского районов.

Всего по области зарегистрировано 144142 лабораторно подтвержденных случая СOVID-19, из них выздоровели 124642 больных, 3092 - умерли.

Агентство Телевидения Новости

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