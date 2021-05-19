На трассе Харьков - Змеев - Балаклея - Гороховатка уложено 14,2 км первого слоя покрытия

Работы на автодороге Р-78 ведутся в рамках Программы Президента Украины Владимира Зеленского «Большое строительство». Как сообщили в ХОГА, в прошлом году на 9 километрах из 14,2 был уложен выравнивающий слой асфальтобетонного покрытия. Еще 2,5 км накрыли финишным слоем.

В 2021 году планируется завершить ремонт указанного участка: уложить 5,2 км выравнивающего слоя и 11,7 км финишного. Восстановлена ​​дорога будет от примыкания к трассе М-03 в с. Веселое до выезда из пгт Савинцы в сторону г. Балаклея.

Сегодня весь отрезок - с укрепленной основой (с добавлением цемента в двух слоях) и нижним слоем покрытия. Продолжаются работы на дополнительных полосах разгона, обустройство съездов, профилирование откосов, подсыпка обочин и установка бордюров. В следующем месяце уложат финишный слой покрытия на остальном участке трассы Р-78.

Справка. Общая протяженность дороги Харьков - Змиев - Балаклея - Гороховатка составляет 134,2 км. Дорога построена в 60-х годах прошлого века. С тех пор до 2017 года капитально не ремонтировалась. С 2017 по 2019 годы на отдельных участках провели текущий средний ремонт (в полном конструктиве готово 14 км).

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