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Втирались в доверие под видом социальных работников: трое харьковчан отбирали квартиры у одиноких людей

Втирались в доверие под видом социальных работников: трое харьковчан отбирали квартиры у одиноких людей

Полиция разоблачила мошенников, которые отбирали квартиры у одиноких людей. В состав организованной преступной группы входило трое харьковчан, в том числе женщина. Они втирались в доверие пожилых людей под видом социальных работников. Чтобы показать квартиру потенциальным покупателям, злоумышленники насильно вывозили владельцев за пределы города. Всем им сообщено о подозрении в совершении преступления.

Как сообщили в ГУНП в Харьковской области, было установлено, что преступная группа действовала на территории Харьковской области с 2018 года. В состав группы входили 43-летний безработный, 69-летний пенсионер, который работает сторожем в детском саду, и 40-летняя безработная женщина. Они подыскивали одиноких пенсионеров с недвижимостью в Харькове. Под видом работника социальной служба женщина втиралась в доверие пожилых людей, обманом получала образцы их подписи и почерка, а также документы на квартиру. Затем участники группы подделывали доверенности от имени владельцев на право распоряжения недвижимостью, и продавали ее.

Чтобы без проблем показать квартиры потенциальным покупателям, злоумышленники насильно вывозили владельцев за пределы города. В ходе обысков по местам проживания участников группы изъято поддельные доверенности, правоустанавливающие документы на квартиры, списки одиноких пенсионеров и другие доказательства противоправной деятельности.

Сейчас всем участникам преступной группы сообщено о подозрении в совершении преступлений по ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное организованной группой) ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 146 (законченное покушение на незаконное лишение свободы или похищение человека, совершенное организованной группой) ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, совершенная организованной группой) ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 (использование заведомо поддельного документа, совершенное организованной группой) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Агентство Телевидения Новости

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