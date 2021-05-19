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Украинский футболист сделал голевой дубль в матче чемпионата Казахстана

Украинский футболист сделал голевой дубль в матче чемпионата Казахстана

Отличился один из футболистов самой украинской команды в чемпионате Казахстана.

В матче 12-го тура чемпионата Казахстана по футболу "Акжайык" выиграл в гостях у "Турана" - 2:0.

При этом голевым дублем отметился украинский футболист "Акжайыка" Николай Ковталюк, забивший с игры и с пенальти с интервалом в три минуты в середине второго тайма.

Ковталюк в этом матче вышел на замену. Еще два украинских футболиста "Акжайыка" Артём Барановский и Алексей Чичиков играли с первых минут. Харьковского вратаря "Акжайыка" Сергея Литовченко не было в заявке на этот матч.

"Акжайык", набрав в 12-ти матчах 21 очко, идет в чемпионате Казахстана на 3-м месте.


Агентство Телевидения Новости

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