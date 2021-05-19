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В Минобразования рассказали, как в этом году пройдут школьные выпускные

В Минобразования рассказали, как в этом году пройдут школьные выпускные

Выпускные вечера в школах в нынешнем году не запрещены, но попадают под соответствующие ограничения карантинных зон. Решения будут принимать с учетом эпидемической ситуации в каждом регионе.

Учебным заведениям разрешено самостоятельно определять формат проведения подобных мероприятий. Об этом рассказал начальник главного управления общего среднего и дошкольного образования МОН Юрий Кононенко.

"Решения должны приниматься с учетом эпидситуации в регионе и ограничений, которые накладывают государственная или региональная комиссия по ТЭБ и ЧС. Сейчас эпидемиологическая ситуация улучшается, но есть определенные ограничения, которые свойственны той или иной зоне. С учетом этих ограничений выпускные могут проводиться", – пояснил он.

Отметим, выпускные остаются под ограничениями "желтой" зоны, но не запрещены. А "желтые" почти все области в Украине. Только Донецкая – оранжевая.

Это значит, что в большинстве областей в школах можно проводить мероприятия, если на каждого человека будет 4 кв. м площади. Или наполненность залов – не более 50%. Разумеется, в помещениях все должны быть в масках.

Что касается кафе и ресторанов, то в залах могут находится до 20 человек и только до 24:00. 

Агентство Телевидения Новости

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