В Госпроме откроют смотровую площадку

Сейчас на будущей смотровой площадке уже завершены все подготовительные и демонтажные работы для дальнейшего выполнения строительных работ. Об этом сообщили в ХОГА.

«Внутреннее помещение и территория снаружи полностью готовы для комплексной отделки. Это утепление перекрытия и приспособление кровли, гидроизоляция и установка водостоков, текущий ремонт стен и пола, замена окон. В процессе активного восстановления входная группа: лестницы и комната, из которой будет выход на смотровую площадку», - рассказал заместитель председателя Харьковской ОГА Михаил Харнам.

Он также добавил, что строительство площадки предусматривает комплексный подход по реставрации лестничных клеток и лифтовой шахты. А потом - и замену самого лифта на более современный и мобильный.

«Создание комфортных условий для знакомства туристов и харьковчан с Харьковом с высоты первого украинского небоскреба станут возможными благодаря реализации Программы Президента Украины Владимира Зеленского «Большое строительство», - отметил Харнам.

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