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Курьез. Мяч залетел в ворота от лежавшего в них футболиста, который был в положении вне игры

Курьез. Мяч залетел в ворота от лежавшего в них футболиста, который был в положении вне игры

В футболе возможно и такое.

В матче американской лиги соккера между "Цинциннати" и "Интером" (Майами) футболист "Интера Брек Шей на 7-й минуте открыл счет. На 15-й он мог забить и второй гол. Но мяч, летая в ворота, угодил в другого футболиста "Интера" - Гонсало Игуаина, частично лежавшего в воротах, и оказавшегося там в офсайде. Из-за этого гол не был засчитан.

Ниже в видеообзоре матча этот курьезный момент на 1:10.

Матч же же в итоге завершился победой "Интера" - 3:2.


Агентство Телевидения Новости

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