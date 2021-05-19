Польша на границе будет вакцинировать украинских заробитчан

Украинцы, которые приезжают в Польшу работать, в пограничных пунктах пропуска смогут получить прививку от коронавируса однократным препаратом Johnson & Johnson. Об этом сообщает Польское радио.

«Это будет как фильтр, защищающий страну от заноса коронавируса извне. Уже сейчас на наших пунктах тестирования у границы с Украиной мы ежедневно фиксируем нескольких зараженных людей. Люди, которые приезжают на работу в Польшу, также должны быть вакцинированы, что усилит нашу защиту», - подчеркнул глава медицинского центра «CM Medyk» в Ряшеве Станислав Мазур, один из организаторов вакцинальной кампании на Подкарпатье.

По его словам, приезжающим в Польшу украинцам предложат вакцину Johnson & Johnson. Применение однодозового препарата позволит избежать возможных осложнений при организации введения второй дозы.

Министерство здравоохранения РП сообщает, что вакцинироваться в Польше может каждый иностранец: студенты, ученые, люди, которые имеют разрешение на работу, а также супруги и дети иностранцев.

«Никто не требует разрешения на постоянное проживание для вакцинации. Прививки в Польше доступны каждому: застрахованным и незастрахованным лицам, гражданину Польши и иностранцу», - заявил пресс-секретарь Министерства здравоохранения Войцех Андрусевич в интервью TVN.

Вакцина от Johnson & Johnson - однокомпонентная, для прививки нужна только одна ее доза. Препарат остается стабильным в течение двух лет при хранении в условиях -20 градусов по Цельсию и как минимум три месяца при температуре 2-8 градусов по Цельсию.

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