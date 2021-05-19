От антарктического ледника откололся гигантский айсберг

От шельфового ледника Ронне в Антарктиде откололся гигантский айсберг, который получил обозначение А-76. Его площадь составляет 4320 квадратных километров, что делает его самым большим айсбергом в мире, сообщает Европейское космическое агентство.

Ученым удалось получить снимки айсберга благодаря аппаратам миссии «Коперник». Длина объекта составляет примерно 170 километров, а ширина – 25 километров. Он немного больше, чем испанский остров Майорка.

Этот айсберг потеснил с первого места по размерам А-23, который также находится в море Уэддела и площадь которого оценивается в 3880 квадратных километров. Для сравнения, площадь айсберга А-74, который откололся шельфового ледника Бранта в феврале этого года, составляет 1270 квадратных метров.

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