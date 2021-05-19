Выбросила заграничные паспорта и оскорбительно высказывалась в адрес государства: женщине выписали два админпротокола

Полицейские вручили женщине, которая в Харькове вместе с детьми выбросила заграничные паспорта и оскорбительно высказывалась в адрес государства Украина, два административных протокола. Об этом в Фейсбуке сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

“На днях в Харькове произошёл брутальный случай - женщина с тремя детьми устроила «перфоманс» с порчей заграничных паспортов. Она и ее дети оскорбительно высказывались в адрес государства Украины и бросали паспорта на землю, показывая своё неуважение к документу украинского гражданина”, - написал Геращенко, выложив видео с фактами правонарушения и вручения протоколов об административных правонарушениях.

По его словам, эта гражданка не объяснила, почему заставила своих детей бросать паспорта на землю и оскорблять чувства других граждан.

“Почему же “злые” пограничники не выпустили ее и троих ее симпатичных детей на отдых в Турцию?!”. А суровая правда такова: законодательство Украины прямо устанавливает требование согласия отца или матери детей на их выезд за пределы Украины. Согласия отца среди представленных для погранконтроля документов не было. И поэтому пограничники выполнили свой долг и не допустили нарушения Закона, и правильно сделали”, — уточнил заместитель главы МВД.

Он отметил, что этой гражданке “не надо валить с больной головы на здоровую, а просто знать и соблюдать Закон”.

“За оскорбления в адрес государства и народа Украины у нас ответственность не предусмотрена. К сожалению... А вот за мелкое хулиганство и невыполнение обязанностей по нормальному воспитанию детей, ответственность пусть не большая, но есть. Сегодня утром гражданке Инне П. во время вылета из аэропорта Харькова по уже правильно оформленным выездным документам на детей, полицией был вручён протокол по статье 173 КУАПП - мелкое хулиганство и 184 КУАПП за уклонение от нормального воспитания детей”, - соообщил он.

Отметим, накануне в соцсетях появилось видео, на котором женщина показательно выбросила заграничный паспорт гражданки Украины и заставила сделать это и своих детей в ответ на отказ пограничников пропустить ее на самолет в Турцию из-за отсутствия необходимых документов для выезда с детьми.





Агентство Телевидения Новости