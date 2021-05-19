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Украинцев будут эвакуировать из Сектора Газа

Украинцев будут эвакуировать из Сектора Газа

В течение 48 часов граждан Украины, находящихся в зоне израильско-палестинского конфликта, эвакуируют. Об этом в ходе заседания правительства заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"В Секторе Газа находятся ориентировочно 1,6 тыс. украинцев. Вы все видите из новостей, что происходит сейчас вооруженный конфликт, эскалация израильско-палестинского противостояния. Существует реальная угроза жизни и здоровью наши соотечественников", - отметил глава МИД.

По его словам, из 1,6 тыс. граждан Украины - 127 уже изъявили желание вернуться на Родину, быть эвакуированными.

"Но не только граждане Украины обратились, но и граждане Молдовы, Беларуси и двух стран-членов Европейского Союза. Посольство Украины в Израиле уже создало списки тех, кто заинтересован в эвакуации. Мы уже договорились с властью Израиля и Палестинской автономии о "зеленом коридоре" для эвакуации. Уже отработали организационные вопросы с властью Египта и сейчас принято решение об осуществлении такой эвакуации в кратчайшие сроки путем вывоза наших граждан с территории Сектора Газа на территорию Египта. А также организации соответствующего авиарейса за счет резервного фонда бюджета Украины", - объяснил Кулеба.

Глава МИД подчеркнул, что если не случится каких-нибудь форс-мажорных событий, в течение 48 часов эвакуация произойдет.

 

Агентство Телевидения Новости

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