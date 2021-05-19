В Беларуси перед жилыми домами упал военный самолет: летчики погибли

В Барановичах в частном секторе Восточного микрорайона упал военный самолет. Об этом сообщает БЕЛТА.

На месте происшествия работают экстренные службы. Для тушения пожара выезжали несколько пожарных экипажей. Самолет упал на площадке перед двухэтажными домами. Территорию огородили, оцепили военные и милиция. Специалисты осматривают место.

На место крушения приехали председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко и председатель Барановичского горисполкома Юрий Громаковский.

Как сообщили в Минобороны, крушение потерпел военный самолет Лидской штурмовой авиабазы Як-130.

"При выполнении учебно-тренировочного полета экипаж обнаружил техническую неисправность. Проявив мужество и героизм, пилоты стремились увести самолет от населенного пункта. Убедившись, что траектория падения самолета находится вне жилых домов, летчики катапультировались. К сожалению, оба летчика погибли", - рассказали в белорусском ведомстве.

Полет выполняли командир звена учебно-боевой эскадрильи 116-й шаб майор Андрей Владимирович Ничипорчик и летчик звена учебно-боевой эскадрильи на Як-130 116-й шаб лейтенант Никита Борисович Куканенко. Других жертв и разрушений нет. Последствия крушения ликвидировали силы МЧС. К месту происшествия выехала комиссия Министерства обороны во главе с заместителем министра обороны Беларуси по вооружению.

Отметим, в Барановичах есть военный аэродром, на котором базируется 61-я истребительная авиабаза военно-воздушных сил Беларуси.

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