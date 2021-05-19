В Харькове грабитель проник в дом, избил женщину и требовал отдать деньги

В Харькове задержали мужчину за совершение разбойного нападения. Как сообщили в ГУНП Харьковской области, он проник в дом по улице Баварской, бил женщину ногами по голове и требовал отдать деньги. Затем, угрожая ножом, который нашел на кухне, украл личные документы и банковскую карточку потерпевшей.

Менее чем через час после заявления о преступлении сотрудники отдела полиции задержали нападавшего. Им оказался 47-летний ранее судимый местный житель, который признался в содеянном.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления. Он задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса.

Агентство Телевидения Новости