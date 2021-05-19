Жизнь после падения Берлинской стены: в Харькове открылась выставка

Выставка "Взлом на Востоке: жизнь меняется" рассказывает о соединении Восточной и Западной части Германии. После демонтажа Берлинской стены в 1990 году страна начала новую жизнь – каким именно она была описал автор экспозиции – немец Штефан Воли. Именно ему принадлежит концепция и тексты выставки, которые перевели на украинский. Торжественное открытие состоялось сегодня в центре - у Северного корпуса университета Каразина.

Мария Тахтаулова, соорганизатор выставки:

Власне, там ідеться і про трансформацію економіки, яку пережила соціалістична частина східної Німеччини, і про те, наскільки було важко в культурному сенсі інтегруватися східним німцям, які мали певну травму тоталітаризму, йдеться про жіночий рух також праворадикальні рухи. Ці всі деталі, дуже цікаві насправді деталі, описуються у виставці лаконічно, зрозуміло, або не посвячено в історію, але переглянувши , але переглянувши банери може мати собі чітке уявлення.

Выставка посвящена тридцатилетию объединения Германии. Впервые ее показали в Киеве и Луцке, а после Харькова экспозиция поедет в другие крупные города Украины. Почетный консул Федеративной Республики Германия в Харькове Татьяна Гавриш рассказала, что и в настоящее время страна борется с последствиями Берлинской стены.

Татьяна Гавриш, Почетный консул Федеративной Республики Германия в Харькове:

Лише в період з 1991 до 1997 роки Федеральний уряд інвестував більше 1500 більйон марок у відтворення інфракстуктури НДР. Лише 30% підприємств на території НДР того часу були визнані рентабельні. Решта збанкрутували. Але Федеральний уряд кожного року інвестує велику сумму грошей у відтворення. Підтримує культурні зміни, підтримує проєкти щодо возз’єднання. І за 30 років різниця все одно залишається.

Выставка будет длиться месяц, ее могут посмотреть все желающие бесплатно.

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