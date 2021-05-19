Кабмин снова поменял правила начисления субсидий: разрешили иметь депозит в банке до 100 тысяч гривен и дом в селе

Пенсионерка Татьяна Михайловна оформила субсидию 6 лет назад, когда тарифы на коммунальные услуги резко взлетели вверх. Живет в двухкомнатной "хрущевке", льгота от государства помогает, говорит женщина, долгов нет, но этой зимой доплачивать пришлось довольно много - около 40 процентов пенсии. Уже слышала о нововведениях, которые ждут украинцев с мая этого года. На следующей неделе собирается подавать новое заявление и декларацию о доходах.

Татьяна Михайловна, получатель субсидии:

Как мне сказали, что я должна буду выписывать все расчетные счета. Но, это было и в 15-м году. Мы точно так же оформляли субсидию, выписывали все счета по всем показателям. Может, что-то новое будет. Я только пенсионерка, у меня нет дохода, у меня ничего не лежит на депозите. Я только с пенсией.

Об изменениях в правилах предоставления субсидий в Кабмине сообщили около двух месяцев назад. И новые требования были достаточно жесткими, однако сегодня на заседании правительства внесли определенные коррективы и смягчили правила. Чиновники решили, что обновленные заявление и декларацию надо будет подавать не всем желающим получить льготу. Постановление Кабмина позволит назначить помощь на следующий период для более 2,5 миллионов домохозяйств автоматически, без личного обращения. И только 15 % надо все-таки обновить документы. Сделать это можно в старостатах объединенных территориальных громад и центрах предоставления админуслуг, в подразделениях районных и городских советов. Отправить заявление и декларацию можно по почте по адресу управления социальной защиты населения или в электронном виде. И в последнем случае, обязательно с электронной подписью.

Юрий Шпарага, дир. Деп. соцзащиты населения ХОГА:

Є управління соціального захиту населення в Харківській області, які вже формують черги, формують дні і терміни, і час здачі документів вже на серпень-місяць поточного року.

Жилищная субсидия лицам, обратившимся за ее назначением с мая по сентябрь 2021-го, будет начислена начиная с мая этого года. Важное изменение, говорят чиновники: завершен процесс монетизации льгот на оплату коммуналки - с мая все украинцы будут получать субсидию живыми деньгами.

Юрий Шпарага, дир. Деп. соцзащиты населения ХОГА:

В цьому році закінчується період, в якому ми йшли до повної монетизаціїї. З цього року, з травня місяця, субсидія виплачується тільки в готівковій формі. Пам'ятаєте раніше у нас була безготівкова форма.? На сьогоднішній день цей етап завершено, і субсидія буде виплачуватися 100-відсотково у готівковій формі. Через відділення Ощадбанку.

Если раньше чиновники говорили о том, что основанием для отказа в льготах на коммуналку может стать банковский депозит в 56 тысяч гривен, теперь свое решение в Кабмине пересмотрели. Сумму, превышение которой лишает граждан на получение жилищной субсидии, увеличили до 100 тысяч гривен. А доходы от размещения депозитов, отметили в Кабмине, учитывать вообще не будут, поскольку банковские учреждения подают отчет в государственную фискальную службу общей суммой, и пока отсутствует персонифицированная информация о доходах физических лиц от размещения депозитов. Кроме того, в Кабмине решили не учитывать жилые помещения, находящиеся в общей долевой или совместной собственности, а также те, которые находятся в сельской местности (в основном, это наследство).

Агентство Телевидения Новости