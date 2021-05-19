Переименование проспекта Жукова-Григоренко в Харькове: горсовет заявил об отводе судьи

Споры о переименовании проспекта в Харькове продолжаются уже несколько лет. Имя советского маршала Георгия Жукова вместо участника Второй мировой войны Петра Григоренко в горсовете решили вернуть на карту города в феврале 2021-го уже третий раз. Дважды депутаты голосовали за переименование проспекта, дважды это решение оспаривалось в суде. Теперь уже в третий раз представители различных политических партий подали иск против городского совета, который сейчас рассматривает Харьковский окружной административный суд. На очередном заседании юристы мэрии заявили ходатайство об отводе судьи - Екатерины Севастьяненко. Говорят, что у них не было возможности выразить детально свою позицию в заседании. И отмечают, что ответчику своевременно не предоставили текст постановления суда по ходатайству о проведении военной экспертизы.

Илона Гевел, представитель городского совета:

Під час розгляду судом клопотання відповідача про відкладення розгляду справи у звязку із проведенням експертного дослідження, суд не надав можливості представнику відповідача надати усні пояснення щодо належного засвідчення копії вказаного листа.

Однако истцы по делу с этим ходатайством не согласны, считают аргументы необоснованными и уверены, что их оппоненты пытаются затянуть рассмотрение дела.

Андрей Коломийцев, истец по делу:

Незгода сторони із процесуальним рішення судді, рішення або окрема думка, висловлена публічно, не може бути підставою для відводу. Вважаю, що ті клопотання, які були заявлені, були направлені на затягування часу, тому що декілька питань перетиналися один із одним.

Выслушав стороны в деле, суд не нашел оснований для отвода и готов перейти к рассмотрению по существу. Следующее заседание назначено на 24 мая.

Агентство Телевидения Новости