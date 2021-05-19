30 тысяч долларов за решение вопроса: в Харькове правоохранители разоблачили судью в мошенничестве

Это кадры оперативного видео снятые при задержании судьи Донецкого окружного административного суда. Находясь в Харькове судья встретился с директором одной из фирм, который имел судебную тяжбу, и предложил решить проблему в пользу предпринимателя. Мол, в Кассационном суде у него есть знакомые, с которыми он может договориться. Свою помощь судья оценил в 30 000 долларов.

Дмитрий Чубенко, пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры

Суддя озвучив, що за 30 тисяч доларів він допоможе підприємцю вирішити питання у Верховному суді, оскільки у цього підприємця були адміністративні спори у суді 1 інстанції та в апеляційній. І вже повинна була розглядатися справа у Верховному суді. За версією слідства, цей суддя планував лише привласнити кошти та не планував реально вирішити питання в Верховному суді, тому його дії кваліфіковані не як хабарництво, а як шахрайство

По подозрению еще в одном, более традиционном мошенничестве, прокуратура задержала еще трех человек. По данным следствия, в конце июля 2018 года, 69-летний мужчина создал и возглавил организованную группу, которая занимались присвоением квартир у одиноких пожилых людей, которые не имели наследников.

Дмитрий Чубенко, пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры

Схема полягала в тому, що жінка прикидалася працівницею соціальних служб, ходила до квартир престарілих осіб, та в подальшому дізнавалася, де знаходяться документи на квартири. І подальшому привласнювала документи. В подальшому, після отримання документів на права власності шахрайським шляхом, виготовлялися довіреності начебто від власників цих квартир і в подальшому ці квартирі переоформлювалися на інших осіб та реалізовувалися реальним покупцям, які не мали відношення до цієї оборудки

Сейчас следствием установлено, что злоумышленники завладели двумя квартирами, расположенными в Харькове по проспекту Московскому и по проспекту Победы. Общая сумма убытков около двух млн грн. Кроме того, когда квартиры показывали покупателям, владельцев квартир вывозили из города. Сейчас всем трем участникам ОПГ сообщено о подозрении по фактам мошенничества, незаконного лишения свободы человека и подделки документов. Им грозит до 12 лет лишения свободы. Устанавливаются другие факты мошеннического завладения недвижимостью.

Агентство Телевидения Новости