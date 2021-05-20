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Малиновский забил гол в финале Кубка Италии, но его "Аталанта" проиграла

Малиновский забил гол в финале Кубка Италии, но его Аталанта проиграла

Украинский футболист "Аталанты" из Бергамо Руслан Малиновский был близок к завоеванию своего первого трофея в Италии, да еще и мог стать героем финала Кубка Италии против туринского "Ювентуса".

На 41-й минуте первого тайма Малиновский забил гол, который позволил "Аталанте" отыраться после пропущенного мяча от игрока "Ювентуса" Деяна Кулусевски.

При счете 1:1 команды ушли на перерыв, и при том же счете Малиновский был заменен на 68-й минуте матча.

А спустя 5 минут "Ювентус" забил, как оказалось, победный гол. Отличился Федерико Кьезо.

Так "Ювентус" победил 2:1 и стал обладателем Кубка Италии, завоевав этот трофей в 14-й раз в своей истории.

Агентство Телевидения Новости

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