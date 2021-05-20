В Украине за сутки зафиксировали более 5 тысяч новых случаев COVID-19

В Украине за сутки зафиксировали 5 165 новых случаев заболевания COVID-19.

Об этом сообщается в Телеграм-канале "Коронавирус-инфо".

"5 165 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 20 мая 2021 года. В частности, заболели 324 ребенка и 109 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 1 884 человека; летальных случаев - 203; выздоровело – 16 748 человек", –говорится в сообщении.

Количество зарегистрированных заболевших в Украине с начала пандемии на сегодня составило 2 170 398 человек, умерли 48 899 пациеньлв, 1 916 194 человека выздоровели.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской области (489), а также в Киеве (433) и Харьковской (429), Запорожской (311) и Киевской (295) областях.

Количество случаев заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев - 433 случая;

Винницкая область - 117 случаев;

Волынская область - 196 случаев;

Днепропетровская область - 489 случаев;

Донецкая область - 291 случай;

Житомирская область - 164 случая;

Закарпатская область - 96 случаев;

Запорожская область - 311 случаев;

Ивано-Франковская область - 126 случаев;

Киевская область - 295 случаев;

Кировоградская область - 80 случаев;

Луганская область - 123 случая;

Львовская область - 283 случая;

Николаевская область - 172 случая;

Одесская область - 146 случаев;

Полтавская область - 137 случаев;

Ровенская область - 217 случаев;

Сумская область - 129 случаев;

Тернопольская область - 141 случай;

Харьковская область - 429 случаев;

Херсонская область - 240 случаев;

Хмельницкая область - 152 случая;

Черкасская область - 181 случай;

Черновицкая область - 86 случаев;

Черниговская область - 131 случай.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, 19 мая в Украине зарегистрировали 5 138 новых случаев COVID-19.

Агентство Телевидения Новости