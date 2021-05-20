В Украине за сутки зафиксировали более 5 тысяч новых случаев COVID-19
В Украине за сутки зафиксировали 5 165 новых случаев заболевания COVID-19.
Об этом сообщается в Телеграм-канале "Коронавирус-инфо".
"5 165 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 20 мая 2021 года. В частности, заболели 324 ребенка и 109 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 1 884 человека; летальных случаев - 203; выздоровело – 16 748 человек", –говорится в сообщении.
Количество зарегистрированных заболевших в Украине с начала пандемии на сегодня составило 2 170 398 человек, умерли 48 899 пациеньлв, 1 916 194 человека выздоровели.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской области (489), а также в Киеве (433) и Харьковской (429), Запорожской (311) и Киевской (295) областях.
Количество случаев заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев - 433 случая;
Винницкая область - 117 случаев;
Волынская область - 196 случаев;
Днепропетровская область - 489 случаев;
Донецкая область - 291 случай;
Житомирская область - 164 случая;
Закарпатская область - 96 случаев;
Запорожская область - 311 случаев;
Ивано-Франковская область - 126 случаев;
Киевская область - 295 случаев;
Кировоградская область - 80 случаев;
Луганская область - 123 случая;
Львовская область - 283 случая;
Николаевская область - 172 случая;
Одесская область - 146 случаев;
Полтавская область - 137 случаев;
Ровенская область - 217 случаев;
Сумская область - 129 случаев;
Тернопольская область - 141 случай;
Харьковская область - 429 случаев;
Херсонская область - 240 случаев;
Хмельницкая область - 152 случая;
Черкасская область - 181 случай;
Черновицкая область - 86 случаев;
Черниговская область - 131 случай.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, 19 мая в Украине зарегистрировали 5 138 новых случаев COVID-19.