Коронавирус на Харьковщине: за сутки - более четырехсот новых случаев и 23 смерти заболевших

В Харьковской области за сутки зарегистрировали 429 новых случаев заболевания коронавирусом.

Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения заболевания, опубликованные на сайте СНБО.

Всего в регионе с начала пандемии зарегистрировано 144571 случай заболевания.

За сутки от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 23 человека, всего в регионе за время пандемии зафиксировали 3 115 летальных случаев.

При этом 125 934 заболевших уже выздоровели (1 292 из них – за прошедшие сутки), 15 522 – еще болеют, однако количество болеющих в активной фазе за сутки уменьшилось на 886 человек.

Напомним, сутками ранее в Харьковской области диагноз COVID-19 подтвердили 567 заболевшим, 19 человек умерли.

Агентство Телевидения Новости