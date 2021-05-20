Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:30
Просмотров: 44

На Основе во время пожара в гараже пострадал мужчина

На Основе во время пожара в гараже пострадал мужчина

19 мая в 17:53 на номер «101» поступило сообщение о пожаре во дворе жилого дома в переулке Лизы Чайкиной в Харькове, где горел частный гараж.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На момент прибытия пожарных огонь охватил площадь 10 кв.м.

В результате действия открытого пламени 50-летний хозяин гаража получил ожоги лица, рук и шеи. Его госпитализировали в ожоговый центр Харькова.

Разведка пожара показала, что внутри гаража автомобиля не было, там горели различные хозяйственные вещи и мусор.

Спасатели в 18:10 остановили распространение огня. Окончательно его потушили в 19:20.

Вероятной причиной возникновения пожара, по данным ГСЧС, стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 