На Основе во время пожара в гараже пострадал мужчина

19 мая в 17:53 на номер «101» поступило сообщение о пожаре во дворе жилого дома в переулке Лизы Чайкиной в Харькове, где горел частный гараж.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На момент прибытия пожарных огонь охватил площадь 10 кв.м.

В результате действия открытого пламени 50-летний хозяин гаража получил ожоги лица, рук и шеи. Его госпитализировали в ожоговый центр Харькова.

Разведка пожара показала, что внутри гаража автомобиля не было, там горели различные хозяйственные вещи и мусор.

Спасатели в 18:10 остановили распространение огня. Окончательно его потушили в 19:20.

Вероятной причиной возникновения пожара, по данным ГСЧС, стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ.

Агентство Телевидения Новости