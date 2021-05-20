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Ляшко назначен министром здравоохранения

Ляшко назначен министром здравоохранения

Главный санитарный врач Украины занял должность уволенного министра здравоохранения Степанова.

Верховная Рада на заседании в четверг, 20 мая, 262 голосами назначила Виктора Ляшко министром здравоохранения.

Перед назначением он выступил перед депутатами. 

После назначения Ляшко принес присягу.

Напомним, накануне на заседании комитета ВР он пообещал за лето полностью вакцинировать от коронавируса 5 млн украинцев. Если не удастся - уйдет в отставку.

Профильный комитет поддержал назначение Ляшко главой Минздрава.

Позавчера Рада уволили с должности министра здравоохранения Максима Степанова.

 

Агентство Телевидения Новости

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