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На Харьковщине будут судить женщину, которая оставила своего новорожденного ребенка в туалете на ж\д станции

На Харьковщине будут судить женщину, которая оставила своего новорожденного ребенка в туалете на ж\д станции

На Харьковщине будут судить женщину, которая хотела избавиться от своего новорожденного ребенка.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

Лозовской окружной прокуратурой Харьковской области в отношении женщины утвержден и направлен в суд обвинительный акт по факту покушения на умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка сразу после родов (ч. 2 ст. 15, ст. 117 УК Украины).

Досудебным расследованием установлено, что утром 27 марта этого года 41-летняя жительница  Лозовой положила в пакет и оставила в яме туалета общего пользования возле железнодорожного вокзала станции «Панютино» своего новорожденного ребенка - мальчика.

Младенца случайно обнаружили и спасли люди. Спасенного ребенка доставили в реанимационное отделение Лозовской центральной районной больницы.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

 

Агентство Телевидения Новости

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