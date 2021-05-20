На Харьковщине будут судить женщину, которая оставила своего новорожденного ребенка в туалете на ж\д станции

На Харьковщине будут судить женщину, которая хотела избавиться от своего новорожденного ребенка.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

Лозовской окружной прокуратурой Харьковской области в отношении женщины утвержден и направлен в суд обвинительный акт по факту покушения на умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка сразу после родов (ч. 2 ст. 15, ст. 117 УК Украины).

Досудебным расследованием установлено, что утром 27 марта этого года 41-летняя жительница Лозовой положила в пакет и оставила в яме туалета общего пользования возле железнодорожного вокзала станции «Панютино» своего новорожденного ребенка - мальчика.

Младенца случайно обнаружили и спасли люди. Спасенного ребенка доставили в реанимационное отделение Лозовской центральной районной больницы.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

Агентство Телевидения Новости