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В Киеве проходит пресс-конференция Зеленского (видео онлайн)
Сегодня, 20 мая, глава государства Владимир Зеленский проводит пресс-конференцию, посвященную итогам его двухлетнего пребывания на президентском посту.
Началась пресс-конференция президента Украины в 12:00 по киевскому времени.
Мероприятие проходит на территории авиазавода "Антонов" в Киеве.
Тема пресс-конференции президента посвящена достигнутым результатам за два года его на посту главы государства.
Также президент Украины расскажет о планах своей дальнейшей деятельности.
Напомним, предыдущая аналогичная конференция президента Украины состоялась в прошлом году также 20 мая.
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