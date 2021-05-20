Плата за выезд из Беларуси в Украину: в ГПСУ рассказали подробности

В Беларуси местные власти Гомельской области с 1 июня вводят денежный сбор за выезд из страны через белорусско-украинскую границу.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Плата за выезд из Беларуси вводит в Гомельской и Гродненской (на границе с Польшей и Литвой) областях на период с 1 июня 2021 года по 1 января 2023 года за пересечение границы, в том числе украинского-белорусской, во время выезда из РБ.

Оплата будет осуществляться за одно транспортное средство, которое выезжает из Беларуси, независимо от количества пассажиров в нем.

Ставка сбора установлена ​​в размере 1 базовой величины (29 белорусских рублей, что составляет ориентировочно более 300 гривен).

Оплачивать местный сбор будет водитель транспортного средства в белорусских рублях до пересечения (в учреждении банка) или при пересечении границы (непосредственно в пункте пропуска). При этом белорусская сторона отмечает, что сбор необходимо уплатить в доходы соответствующего областного бюджета по месту расположения пункта пропуска через границу. В противном случае он будет считаться неоплаченным.

При этом от уплаты местного сбора освобождаются:

водители, направляющиеся транзитом через Беларусь;

водители, следующие на похороны членов семьи и близких родственников, а также сопровождающие умерших для захоронения;

участники и инвалиды "Великой Отечественной войны";

инвалиды I и II групп, а также их сопровождающие;

участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.

граждане Беларуси, выезжающие на лечение в санаторно-курортные учреждения.

Кроме того, как сообщается, с 1 июля по 1 октября 2021 в пункте пропуска «Новая Гута» (с украинской стороны пункт пропуска «Новые Яриловичи») белорусская сторона планирует ввести эксперимент по обязательной дезинфекции транспортных средств, которые будут идти в Беларусь. Эта услуга будет платной.

Как отмечается, в случае отказа от дезинфекции, транспортные средства на территорию Беларуси пропускать не будут.

Порядок проведения обязательной дезинфекции транспорта определит Министерство сельского хозяйства и продовольствия РБ. При проведении эксперимента оплата услуги дезинфекции осуществляться водителем или владельцем транспортного средства на основании соответствующего договора.

После анализа результатов этого эксперимента Беларусь планирует ввести обязательную дезинфекцию транспорта во всех белорусских пунктах пропуска.

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