Украина до 2024 года получит "25 спортивных магнитов" для олимпийских видов спорта - Тимошенко

В каждой области Украины до 2024 года будет построен многофункциональный спортивный объект. Главной особенностью таких спорткомплексов является то, что там можно будет проводить всеукраинские и международные соревнования по не менее чем пяти олимпийских видов спорта.

Об этом в интервью журналу Mintrans рассказал заместитель главы Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко.

Он отметил, что строительство многофункциональных спортивных комплексов предусмотрено проектом президента Владимира Зеленского "25 спортивных магнитов".

"Идея в том, чтобы в каждой области появился суперсовременный многофункциональный спортивный объект, который можно использовать для нужд всей страны. 25 магнитов планируется построить за 4 года, работы стартовали в прошлом году, и у нас уже есть первые, очень хорошие результаты", - рассказал Тимошенко.

По его словам, 10 объектов из списка "25 спортивных магнитов" удалось завершить в течение 2020 года. Особой гордостью он назвал современный спорткомплекс "Олимпийские резервы" в Днепре, который открыл свои двери в ноябре прошлого года. Это просторная крытая 6-этажная арена, построенная "с нуля" для олимпийских видов спорта.

Он также рассказал, что Президент Зеленский лично интересуется ходом работ на спортивных объектах, спрашивая об их состоянии у глав облгосадминистраций и осматривая их в ходе поездок.

"Президент указал направление, дал толчок - и в регионах сразу все зашевелилось. Чем больше людей получают возможность качественно заниматься спортом, тем здоровее нация, тем меньше нагрузка на медицинскую отрасль", - подчеркнул Тимошенко.

Напомним, Кирилл Тимошенко ранее сообщил, что в этом году в рамках программы Владимира Зеленского "Большая стройка" запустили также проект "Большая реставрация": за три года планируют восстановить и реставрировать 150 объектов культурного наследия.

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