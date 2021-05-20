Польский пассажирский самолет подал сигнал о захвате

Экипаж пассажирского авиалайнера Boeing 737-86X ВВС Польши подал сигнал о захвате самолета. Эту информацию опубликовал мониторинговый ресурс OpenSky Alerts.

Отмечается, что пилот самолета отправил диспетчеру специальный код 7500, что означает "самолет захвачен".

Исходя из интерактивной карты на сайте портала, самолет пролетает над территорией Польши, неподалеку от границы с Чехией.

Другие детали происшествия не известны. Не исключено, что сигнал является частью учений, направленных на противодействие террористическим угрозам, а также проведение поисково-спасательных операций на суше и море.

Напомним, как сообщалось, в Беларуси на город упал военный самолет. Пилоты стремились увести самолет от населенного пункта, а позже катапультировались, однако не выжили.

Ранее мы писали, что авиация ВСУ провела учения в Житомирской области.

Во время маневров авиация отрабатывала отражение воздушное нападение противника, вывод самолетов из-под ударов, противодействие ДРГ и боевое применение по наземным целям.

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