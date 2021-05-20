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Экс-глава Укравтодора стал министром инфраструктуры

Экс-глава Укравтодора стал министром инфраструктуры

Верховная Рада на заседании в четверг, 20 мая, 284 голосами назначила Александра Кубракова министром инфраструктуры.

До этого он с ноября 2019 года возглавлял Укравтодор, хотя прошел в Раду по спискам Слуги народа.

Профильный комитет поддержал назначение Кубракова.

Также сегодня депутаты назначили нового главу Минздрава - им стал Виктор Ляшко.

Напомним, 18 мая Рада уволила с должности министра инфраструктуры Владислава Криклия.

 

Агентство Телевидения Новости

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