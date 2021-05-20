В Украине сделали более 1 миллиона прививок от COVID-19

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской ОГА со ссылкой на информацию Министерства здравоохранения.

По данным Минздрава, по состоянию на 19 мая в Украине сделали 1012815 прививок против COVID-19. Всего вакцинировано 964747 человек, из них получили первую дозу 964745 человек, завершили вакцинацию (получили две дозы) 48070 человек (из них 2 человека получили первую дозу за рубежом).

За период прививочной кампании всего привито:

- украинцев в возрасте 20-39 лет, а именно - 234169 человек. Это молодые люди, которые относятся к приоритетным категориям, определенным Дорожной картой.

Одной из старейших вакцинированных является жительница Петриковского областного гериатрического пансионата Тернопольской области Ирина Курова. Ей 99 лет.

- В разрезе приоритетных групп всего за это время вакцинировали работников критически важных структур государственной безопасности, например, Вооруженных сил Украины, Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, Госпогранслужбы, Нацполиции, Нацгвардии, Министерства внутренних дел и т.п.

- Женщин было привито 525723, немного больше, чем мужчин - 487092.

В Минздраве напоминают, что вакцинация против COVID-19 в Украине проходит согласно этапам, прописанными в Дорожной карте вакцинации. Сейчас прививают медиков и работников учреждений здравоохранения, жителей и персонал домов престарелых и специализированных интернатов, участников Операции объединенных сил на Востоке Украины, социальных работников, священнослужителей, олимпийцев и паралимпийцев, которые будут представлять Украину в Токио в 2021 году, педагогов, привлеченных к проведению ВНО, сотрудников патрульной полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и пограничников, а также людей в возрасте от 65 лет.

Вакцинация проводится в двух форматах:

- мобильные бригады по вакцинации. Сейчас в Украине сформировано 347 мобильных бригад. Обучение медиков продолжается. Всего для прививки против коронавируса подготовят 600 таких мобильных бригад.

- В стационарных пунктах прививок, количество которых постоянно увеличивается. Сейчас подготовлено к работе 2127 пунктов вакцинации (временных и постоянных).

«Вторая доза вакцины гарантирована для каждого, кто привился первой дозой. Дата прививки зависит от вакцины, которую получил человек», - добавляют в министерстве.

Промежуток такой для каждой вакцины:

- AstraZeneca (Covishield, SKBio) - вторая доза через 12 недель после первой прививки;

- CoronaVac/Sinovac Biotech - через 28 дней после первой прививки;

- Comirnaty/Pfizer-BioNTech - через 21 день после первой прививки.

Узнавать больше о мерах противодействия COVID-19 можно по телефону контакт-центра 0 800 60 20 19 и на сайте vaccination.covid19. gov.ua.

Агентство Телевидения Новости