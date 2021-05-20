В Малой Даниловке грабитель с ножом напал на продавщицу в магазине: подозреваемого задержали

В поселке Малая Даниловка Дергачевского района Харьковщины грабитель с ножом напал на продавщицу местного магазина и пытался завладеть деньгами из кассы.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Происшествие произошло 19 мая в 10:14 в поселковом магазине, расположенном по улице Пушкинской.

Правоохранители провели осмотр места происшествия, изъяли видео с камеры видеонаблюдения и выяснили, что нападающий с места преступления уехал на автомобиле «Опель».

Полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался 38-летний харьковчанин.

Нападавшего разыскали и задержали у подъезда его дома.

Решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Вещественные доказательства изъяты.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

За содеянное задержанному грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.





Агентство Телевидения Новости