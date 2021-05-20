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Победа с полевым игроком в воротах и без запасных футболистов

Победа с полевым игроком в воротах и без запасных футболистов

Перед матчем Кубка Либертадорес в аргентинской команде "Ривер Плейт" произошла крупная вспышка коронавируса, в том числе заболели все четыре вратаря.

"Ривер Плейт" встречался с колумбийским "Санта Фе".

Аргентинская команда сумела насобирать на этот матч 11 здоровых футболистов, в том числе восстанавливающихся после травм. При этом в воротах играл номинальный полузащитник Энцо Перес, а на скамейке запасных не оказалось ни единого игрока.

При всём при том "Ривер Плейт" умудрился одержать победу - 2:1. Причем оба своих гола аргентинский клуб провел уже к 6-й минуте матча.


Агентство Телевидения Новости

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