В Харькове избили 13-летнего подростка: полиция ищет нападавших
В Новобаварском районе Харькова неизвестные избили 13-летнего подростка.
Полиция расследует обстоятельства происшествия.
Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 4 мая 2021 года в полицию от бригады скорой медицинской помощи поступило сообщение о том, что по улице Менделеева 13-летнему мальчику нанесли телесные повреждения.
Пострадавшего доставили в городскую отоларингологическую клиническую больницу.
С соответствующим заявлением в полицию также обратилась мать несовершеннолетнего.
Открыто уголовное производство. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Полиция устанавливает злоумышленников.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок до двухсот часов, или исправительные работы на срок до одного года.