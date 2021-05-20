Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 14:28
Просмотров: 22

В Харькове избили 13-летнего подростка: полиция ищет нападавших

В Харькове избили 13-летнего подростка: полиция ищет нападавших

В Новобаварском районе Харькова неизвестные избили 13-летнего подростка.

Полиция расследует обстоятельства происшествия.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 4 мая 2021 года в полицию от бригады скорой медицинской помощи поступило сообщение о том, что по улице Менделеева 13-летнему мальчику нанесли телесные повреждения. 

Пострадавшего доставили в городскую отоларингологическую клиническую больницу.

С соответствующим заявлением в полицию также обратилась мать несовершеннолетнего.

Открыто уголовное производство. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Полиция устанавливает злоумышленников.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. 

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок до двухсот часов, или исправительные работы на срок до одного года.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 