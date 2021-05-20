В Харькове избили 13-летнего подростка: полиция ищет нападавших

В Новобаварском районе Харькова неизвестные избили 13-летнего подростка.

Полиция расследует обстоятельства происшествия.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 4 мая 2021 года в полицию от бригады скорой медицинской помощи поступило сообщение о том, что по улице Менделеева 13-летнему мальчику нанесли телесные повреждения.

Пострадавшего доставили в городскую отоларингологическую клиническую больницу.

С соответствующим заявлением в полицию также обратилась мать несовершеннолетнего.

Открыто уголовное производство. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Полиция устанавливает злоумышленников.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок до двухсот часов, или исправительные работы на срок до одного года.

Агентство Телевидения Новости