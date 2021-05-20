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В Черном море нашли "кладбище" утопленных дельфинов с привязанными к ним камнями

В Черном море нашли кладбище утопленных дельфинов с привязанными к ним камнями

Специалисты нашли место на дне Черного моря возле оккупированного Крыма, где "плавают" утопленные трупы дельфинов.

"Веревку на хвост - и привязать к камню. Так рыболовный промысел заметает следы, прячет последствия своей деятельности в Черном море. Эти дельфины - лишь несколько из тех, кого нашим волонтерам и очевидцам по случайности удалось найти на дне моря, в Крыму", - рассказали в Центре спасения и реабилитации морских млекопитающих "Безмятежное море".

По словам специалистов, большинство тел таких дельфинов остаются в море вдалеке от берега, а те, кого находят выброшенными на суше - лишь малая часть пострадавших животных.

Центр зафиксировал уже 2 167 выбросов дельфинов на побережье Крыма. Большинство животных погибло из-за прилова в рыболовные сети, прежде всего - жаберные и отцеживающие (траловые).

По данным исследований, менее 10% дельфинов впоследствии оказываются выброшенными на сушу, остальные 90% опускаются на дно моря. Плавучесть зависит от степени упитанности и наличия в легких воздуха.

"Для того, чтобы тело наверняка утонуло и не всплыло в ходе разложения (а значит, не было затем найдено на берегу), некоторые рыбаки топят их с грузом (как эту афалину) или наносят проникающие ранения в брюшную полость", - рассказали в Центре.


Агентство Телевидения Новости

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