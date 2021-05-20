Верховная Рада назначила первым вицепремьер-министром экономразвития Алексея Любченко

Верховная Рада на очередном заседании проголосовала за назначение первым вицепремьер - министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Алексея Любченко, который с апреля прошлого года возглавлял Государственную налоговую службу.

За его назначение проголосовали 293 народных депутата.

Назначение Любченко на должность поддержали не только представители "Слуги народа", "За майбутнє" и "Довіра", но и оппозиционной "Батькивщины".

"Европейская солидарность" и "Голос" не дали ни одного голоса за Любченко.

49-летний Любченко родом из Черкасской области, имеет образование Киевского экономического университета. В начале 90-х работал в горсовете Смелы, в частности, на должности старшего экономиста и завотделом коммунальной собственности и предпринимательства. В 1998 стал заместителем городского головы по вопросам деятельности органов совета.

С сентября того же года стал заместителем начальника управления по вопросам экономики Черкасской ОГА, а в феврале 1999 перешел на работу в Государственную налоговую администрацию в Кировоградской области. В феврале 2003 года возглавил ее.

С 2009 по 2012 год работал в Государственной налоговой администрации (которая затем стала службой), был назначен на должность заместителя председателя ГНС тогдашней главой Кабмина Юлией Тимошенко. В 2014-2015 был советником председателя ГФС, затем стал первым вице-президентом "Украгрохимхолдинг". С апреля 2020 возглавил Государственную налоговую службу.

Как сообщили источники LB.UA в "Батькивщине", сегодня Любченко приходил к ним на фракцию. «Мы заслушали его. Он работал в правительстве Юлии Тимошенко. Поэтому о нем хорошее мнение. Тем более на фракции дал видение по развитию отрасли, все восприняли», - рассказал источник.

"Как выяснили журналисты проекта " Слидство.Инфо ", сын руководителя Государственной налоговой службы Алексея Любченко, Андрей Любченко, по состоянию на май 2020 года, владел имуществом, происхождение которого не мог объяснить. В частности, с 2013 года ему принадлежит квартира площадью более 100 квадратов, а также паркоместо в одной из новостроек в центре Киева. На момент приобретения Любченко-младшему было 18 лет. По подсчетам журналистов, эта недвижимость может стоить минимум 215 000 долларов. В комментарии журналистам он заявил, что не помнит, откуда у него деньги на покупку квартиры и паркоместа. На вопрос, помогали ли ему родители, парень ответил: "Наверное", - говорится в профиле Любченко на сайте Центра противодействия коррупции.

Напомним, что о кандидатуре Любченко на должность министра экономразвития стало известно сразу после появления информации о скорой отставке Игоря Петрашко.

Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявлял, что "Любченко в должности руководителя Государственной налоговой службы увеличил поступления за счет правильного построения процессов и администрирования".

Агентство Телевидения Новости