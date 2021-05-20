Украина и Великобритания вводят обмен водительских удостоверений

Сегодня, 20 мая, вступил в силу акт, согласно которому каждый гражданин Украины, проживающий в Великобритании на законных основаниях, сможет обменять свое украинское водительское удостоверение определенных категорий на британский аналог без необходимости получения временного британского водительского удостоверения, а также сдачи теоретического и практического экзаменов.

Как сообщается на сайте Министерства внутренних дел, об этом заявил глава ведомства Арсен Аваков.

Министр пояснил, что с момента переезда в Великобританию и в течение 12 месяцев разрешается управлять автомобилем на основании украинского водительского удостоверения без необходимости его обмена. После этого срока водителю необходимо обменять свое удостоверение.

Процедура обмена может быть применена как до, так и после истечения указанного срока.

Аваков отметил, что акт «The Driving Licences (Exchangeable Licences) Order 2021» - результат почти пятилетней работы Министерства внутренних дел и Министерства иностранных дел Украины с британскими коллегами по оценке соответствия стандартов подготовки водителей в двух странах.

Информация, касающаяся процедуры обмена водительских удостоверений, доступна по ссылке.

На сегодняшний день Украина работает над введением аналогичных условий обмена водительских удостоверений граждан Великобритании, проживающих в нашем государстве.

Агентство Телевидения Новости