Ночной клуб в Харькове нарушил карантин: директора заведения оштрафовали

В Харькове осудили 36-летнего директора ночного клуба по факту нарушения карантинных правил и норм по ч.1 ст.325 УК Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

В ходе досудебного расследования установлено, что в декабре 2020 года директор ночного клуба в Слободском районе, вопреки требованиям постановления Кабинета Министров Украины от 11.03.2020 №211 «О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19 вызванной коронавирусом SARS-CoV-2» и других нормативных актов, которыми запрещена работа после 23-х и до 7 часов утра развлекательных заведений (ночных клубов), а также субъектов хозяйственной деятельности по предоставлению услуг общественного питания организовывал работу ночного клуба, чем нарушил требования вышеуказанных нормативно-правовых актов.

Публичное обвинение в деле поддерживала Слободская окружная прокуратура.

7 апреля директору ночного клуба Червонозаводский районный суд Харькова вынес приговор, признав его виновным по ч. 1 ст. 325 УК Украины и назначив наказание в виде штрафа в размере двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет тридцать четыре тысячи гривен.

Приговор суда вступил в законную силу.

Агентство Телевидения Новости