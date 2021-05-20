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Хоккеист травмировал арбитра подсечкой сзади

Хоккеист травмировал арбитра подсечкой сзади

Всё началось со вбрасывания шайбы.

Во втором периоде третьего матча первого раунда Кубка Стэнли между "Вашингтоном" и "Бостоном" шайба после вбрасывания оказалась под ногами у лайнсмена. За шайбу завязалась борьба, в которой пострадал арбитр, "пойманный" подсечкой сзади в исполнении хоккеиста "Вашингтона" Конора Шири.

Лайнсмен почувствовал острую боль в спине, и ему понадобилось некоторое время, чтобы подняться на ноги.

Сам же матч завершился победой "Бостона" в овертайме - 3:2. При этом счет в серии до четырех побед - 2-1 в пользу "Бостона".


Агентство Телевидения Новости

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