В оздоровительном комплексе на Изюмщине появился новый бассейн

В Изюмском оздоровительном комплексе «Донец» построили новый бассейн.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской ОГА, отметив, что масштабная реконструкция физкультурно-оздоровительного комплекса с обустройством бассейна стала возможной благодаря Программе Президента Владимира Зеленского «Большая стройка».

Сейчас строительные работы на объекте завершены. Соответствующие документы передают в Государственную архитектурно-строительную инспекцию для получения сертификата на ввод комплекса в эксплуатацию.

Как рассказал начальник Управления молодежи, спорта и имиджевых проектов Изюмского городского совета Максим Стрельник, появления такого физкультурного объекта община Изюмщины ждала 30 лет.

«Это, можно сказать, полностью новый спортивный объект в нашем городе. Здесь проведена полная реконструкция, площадь помещений для занятий увеличена вдвое - теперь она составляет около 2000 кв. м. Построенный современный плавательный бассейн для занятий спортом и оздоровительными процедурами», - рассказал он.

Также в отреставрированном ФОКе устроены площадки для мини-футбола и баскетбола, также планируется проведение занятий по большому и настольному теннису. Есть и помещение для тренажерного зала.

На базе комплекса также будут заниматься ученики Изюмской спортивной школы имени Владимира Ткаченко и другие жители района.

«Потребность в этом комплексе очень велика не только среди спортивного сообщества нашего города, а в целом среди жителей нашей общины, соседних общин и всего нового укрупненного Изюмского района. Потому что такой современный объект есть только в нашем городе. И мы планируем здесь проводить не только спортивные мероприятия, а также оздоровления - приглашать сюда людей с инвалидностью, ветеранов ООС/АТО т.д., то есть проводить здесь полный комплекс спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий для всех слоев населения», - рассказал Максим Стрельник.

Сегодня, 20 мая, Изюмский район с рабочей поездкой посетила председатель Харьковской ОГА Айна Тимчук. Она ознакомилась с результатом проведенных работ.

Также глава области ознакомилась с результатами ремонтных работ, проведенных в отделении экстренной медицинской помощи Центральной городской больницы Песчанской Богоматери. Здесь обустроили помещение под компьютерный томограф, создали инфекционный бокс, а кроме того, восстановили отдельное здание - для стерилизационной.

«Проектом не были предусмотрены фасадные работы на здании стерилизационной. Поэтому мы сейчас готовим соответствующую проектно документацию и будем выносить вопрос о финансировании работ на рассмотрение депутатов областного совета», - отметил замглавы Харьковской ОГА Михаил Харнам.

Агентство Телевидения Новости