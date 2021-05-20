Харьковчане стали реже болеть кишечными инфекциями

Уровень заболеваемости острыми кишечными инфекциями в Харькове снизился за четыре месяца 2021 года на 51,9%.

Об этом сегодня, 20 мая, сообщили на заседании Городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Как передает пресс-служба Харьковского горсовета, всего с начала года было зарегистрировано 363 случая против 751 за аналогичный период прошлого года. Также почти на 62% было зафиксировано снижение заболеваемости в 2020 году по сравнению с 2019 годом.

По словам начальника Управления государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства в городе Харькове Главного управления Госпродпотребслужбы в Харьковской области Ирины Зубковой, уровень заболеваемости снизился, благодаря карантинным мероприятиям, связанным с профилактикой пандемии COVID-19, которые предусматривают частое мытье и дезинфекцию рук, а также санитарную обработку поверхностей, что положительно влияет на профилактику заболевания острыми кишечными инфекциями.

Ирина Зубкова отметила, что вместе с тем есть ряд нерешенных вопросов. По ее словам, чаще всего инфекции передаются через воду, затем - через пищу, а уже потом - контактно-бытовым путем. Учитывая это, основная задача - обеспечить население качественной водой.

Она также сообщила, что КП «Харьковводоканал» справляется с поставленной задачей. Процент нестандартных проб воды по микробиологическим показателям составляет 1,4%. Предприятие проводит работу по замене технически изношенных сетей и выполняет соответствующие мероприятия на тупиковых водоразборных колонках. Также проводится тампонаж артезианских скважин, которые не используются, чтобы не засорять водоносные горизонты.

В то же время Ирина Зубкова обратила внимание членов комиссии, что необходимо завершить обеспечение централизованным водоснабжением учреждения образования Киевского района - детский сад №4 и школу №96 по ул. Генерала Удовиченко, работающих на привозной воде. По ее словам, сеть городского водопровода к ним подведена, но не подключена, так как эта ветка сети тупиковая, и из-за небольшого водоразбора возможен застой воды, что приведет к снижению ее качества. Поэтому, подчеркнула глава Управления, нужно подключить эту сеть к централизлованной городской системе водопровода.

Ирина Зубкова отметила, что харьковчане также используют воду из 11 природных источников на территории города, и необходимо проводить ежемесячный ведомственный лабораторный контроль ее качества. Она подчеркнула, что качество воды из природных источников может меняться в зависимости от периода года и природных условий.

Члены комиссии учли предложения начальника управления и внесли соответствующие решения для исполнения в протокол заседания комиссии.

Агентство Телевидения Новости