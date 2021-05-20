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Ворвались в дом и пытали утюгом женщину: в Харькове задержали грабителей

Ворвались в дом и пытали утюгом женщину: в Харькове задержали грабителей

В Харькове задержали грабителей, которые ворвались в дом и пытали женщину утюгом.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

Уголовное производство открыто по факту разбоя, направленного на завладение имуществом в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 187 УК Украины).

Досудебным расследованием установлено, что ночью 19 мая этого года в домовладения, расположенного по улице Академика Погорелова, ворвались трое мужчин. В это время в доме находилась 56-летняя женщина, которая уже спала. Проснувшись от шума, женщина пошла посмотреть, что случилось, и увидела злоумышленников. Один из них ударил ее в лицо, от чего женщина упала на пол.

Нападавшие обездвижили потерпевшую, обмотав ей руки и ноги скотчем. Злоумышленники, угрожая, спросили, где находятся деньги. Боясь за свою жизнь, женщина указала, где они лежат, их нападавшие нашли и забрали себе. 

Однако этого им оказалось мало, и злоумышленники спросили, где в доме находится сейф. Услышав в ответ, что сейфа нет, нападающие включили утюг и стали прикладывать его к телу потерпевшей, от чего женщина потеряла сознание.

Злоумышленники привели женщину в чувство и стали угрожать, что продолжат пытать ее. Потерпевшая указала места хранения средств и ценных вещей, имеющихся в доме, после чего нападавшие забрали их и ушли.

Добычей злоумышленников стали денежные средства на сумму 60 000 евро, 50 000 долларов США, а также изделия из золота и наручные часы.

Сегодня, 20 мая, трех нападающих задержали на трассе Киев-Житомир вблизи столицы. Ими оказались 37-летний житель Луцка, а также 45-летний и 44-летний жители Львова.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении по факту разбоя и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Агентство Телевидения Новости

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