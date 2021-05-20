Скандал с паспортами: женщина, которая выбрасывала паспорт, заявила, что видео "фейковое"

Украина, спасибо, иди-ка ты в ж*пу! – А ну-ка ты пошел в ж*пу!

Вот так Людмила и двое ее племянников устраивают перформанс и бросают на землю украинские паспорта. Еще один паспорт в кадре - матери детей Инны. Это скандальное видео моментально разлетелось в сети и возмутило множество людей по всей Украине. Не оставалось незамеченным оно и для российских пропагандистов. Понятной причины, что именно так разозлило женщину и детей в требованиях пограничников в видео названо не было.

В Украине обалденные законы, спасибо, что мы сегодня два раза покупали новые билеты! Полетели

Между тем видео, на котором украинка выбросила свой паспорт из-за того, что ее не пустили с детьми на рейс в Стамбул, прокомментировали в Погранслужбе. Помощник начальника Харьковского пограничного отряда Максим Бояр объяснил, у женщины не были должным образом оформлены документы на выезд с детьми.

Максим Бояр, пом. начальника Харьковского пограничного отряда

На ділянці нашого загону лише тільки за цей рік було відмовлено в пропуску громадянам з дітьми близько 70 випадків, але щоб викидали паспорта громадян України, то це на моїй пам’яті перший раз

И это еще не все, что удалось выяснить о героине скандала. Еще недавно Людмила Чмулёва в течение нескольких лет преподавала историю в Дружковской гимназии «Интеллект». Эту информацию подтверждают и родители, чьих детей она учила, и городской отделе образования. На официальной странице школы - план мероприятий ко Дню Памяти Небесной сотни за февраль прошлого года. Патриотическую видео-урок «Героизм и мужество идут рядом» проводит учительница истории Л. Чмульова. Однако сейчас она в учебном заведении не работает, сообщили в гимназии.

«…человек выкладывает такое, да ещё и детей учит к ненависти к своей стране. Эта дама на видео преподавала историю у моего сына в гимназии "Интеллект". Я об этом с ужасом думаю – что она могла рассказать моему ребёнку…», - комментарий из соцсети

Накануне 35-летняя Людмила оказалась на сайте Миротворец - «за демонстративное публичное издевательство над гражданством Украины» и «привлечение детей в антиукраинскую акцию». Поисковики Миротворца идентифицировали и мужа Людмилы. Вот его страница - на фото маленький сын на танке с флагом Новороссии. А вот фото с надписью "Ви всегда с нами", посвящает его Гиви и Мотороле. Сама Людмила с журналистами не общается. Зато громкий скандал прокомментировала в соцсети - жалуется на критику и угрозы в свой адрес.

Это видео фейковое. Это нарезки видео, которые сделано с разных страниц

Между тем, сестра с детьми, уже с правильно оформленными документами, все же улетела из Харькова в Турцию. Но во время вылета полиция вручила ей протокол - за мелкое хулиганство и невыполнение родительских обязанностей.

За негативное воспитания малолетних детей и негативный пример для них. Вам понятно? - Да, с протоколами ознакомлена, мне все понятно, в дальнейшем обязуюсь подобного не повторять

Впрочем, за оскорбление государства и народа Украины ответственность не предусмотрена.

Агентство Телевидения Новости