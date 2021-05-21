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Где сегодня нет воды в Харькове (адреса)

Где сегодня нет воды в Харькове (адреса)

Сегодня, 21 мая, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», воды нет по следующим адресам:

Шевченковский район: ул. Софиевская (ч/с), пр. Победы, 68-г (п. №5, стояк), пр. Людвика Свободы, 34 (п. №6, стояк), ул. Шекспира, 26 (п. №3, стояк), пр. Людвика Свободы, 24 (п. №2, стояк), ул. Клочковская, 197-в до 20:00 21.05.21 г.

А также:

Киевский район:

ул. Валентиновская (Блюхера), 3-а (п. №2, стояк), ул. Пушкинская, 65 (стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 15 (п. №3, стояк) до 20:00 21.05.21 г.

Новобаварский район:

ул. Исполкомовская, 28 до 20:00 21.05.21 г.

Основянский район:

ул. Карбышева, 3 до 20:00 21.05.21 г.

Слободской район:

ул. Киргизская,9 (п. №3, стояк), ул. Державинская, 2 (п. №6) до 20:00 21.05.21 г.

Холодногорский район:

ул. Славянская, 10 (п. №1, стояк) до 17:00 21.05.21 г; ул. Кашубы, 2 (п. №1, спаренный стояк), ул. Ржаная (ч/с), ул. Гарнизонная (ч/с), ул. Ржаная (ч/с), ул. Сватовская (ч/с) до 20:00 21.05.21 г.

 

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