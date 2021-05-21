В Украине за сутки зафиксировали 4 845 новых случаев COVID-19
В Украине за сутки зафиксировали 4 845 новых случаев заболевания COVID-19.
Об этом сообщает Телеграм-канал "Коронавирус-инфо".
«21 мая 2021 в Украине зафиксировано 4984 новых случаев заболеваний COVID-19. Среди них - 278 детей и 97 медработников. Также за минувшие сутки: госпитализированы – 1 785 человек; летальных случаев - 202; выздоровели – 12 845 человек», - говорится в сообщении.
Количество зарегистрированных заболевших с начала пандемии в Украине составило 2 175 382 человека, умерли 49 101 заболевший, 1 929 039 человек выздоровели.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (453), а также в Донецкой (408), Днепропетровской (405), Запорожской (354) и Киевской (348) областях.
Количество случаев заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев - 453 случая;
Винницкая область - 134 случая;
Волынская область - 170 случаев;
Днепропетровская область - 405 случаев;
Донецкая область - 408 случаев;
Житомирская область - 117 случаев;
Закарпатская область - 47 случаев;
Запорожская область - 354 случая;
Ивано-Франковская область - 85 случаев;
Киевская область - 348 случаев;
Кировоградская область - 66 случаев;
Луганская область - 56 случаев;
Львовская область - 269 случаев;
Николаевская область - 214 случаев;
Одесская область - 201 случай;
Полтавская область - 183 случая;
Ровенская область - 236 случаев;
Сумская область - 191 случай;
Тернопольская область - 122 случая;
Харьковская область - 299 случаев;
Херсонская область - 154 случая;
Хмельницкая область - 121 случай;
Черкасская область - 139 случаев;
Черновицкая область - 77 случаев;
Черниговская область - 135 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, за предыдущие сутки в Украине зафиксировали 5 165 новых заболевших коронавирусом.