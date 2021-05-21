В Украине за сутки зафиксировали 4 845 новых случаев COVID-19

В Украине за сутки зафиксировали 4 845 новых случаев заболевания COVID-19.

Об этом сообщает Телеграм-канал "Коронавирус-инфо".

«21 мая 2021 в Украине зафиксировано 4984 новых случаев заболеваний COVID-19. Среди них - 278 детей и 97 медработников. Также за минувшие сутки: госпитализированы – 1 785 человек; летальных случаев - 202; выздоровели – 12 845 человек», - говорится в сообщении.

Количество зарегистрированных заболевших с начала пандемии в Украине составило 2 175 382 человека, умерли 49 101 заболевший, 1 929 039 человек выздоровели.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (453), а также в Донецкой (408), Днепропетровской (405), Запорожской (354) и Киевской (348) областях.

Количество случаев заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев - 453 случая;

Винницкая область - 134 случая;

Волынская область - 170 случаев;

Днепропетровская область - 405 случаев;

Донецкая область - 408 случаев;

Житомирская область - 117 случаев;

Закарпатская область - 47 случаев;

Запорожская область - 354 случая;

Ивано-Франковская область - 85 случаев;

Киевская область - 348 случаев;

Кировоградская область - 66 случаев;

Луганская область - 56 случаев;

Львовская область - 269 случаев;

Николаевская область - 214 случаев;

Одесская область - 201 случай;

Полтавская область - 183 случая;

Ровенская область - 236 случаев;

Сумская область - 191 случай;

Тернопольская область - 122 случая;

Харьковская область - 299 случаев;

Херсонская область - 154 случая;

Хмельницкая область - 121 случай;

Черкасская область - 139 случаев;

Черновицкая область - 77 случаев;

Черниговская область - 135 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, за предыдущие сутки в Украине зафиксировали 5 165 новых заболевших коронавирусом.

Агентство Телевидения Новости