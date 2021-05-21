Под Харьковом Волгу разорвало на части после столкновения с внедорожником (видео)

Сегодня в 07:40 на трассе в районе поселка Лесное Харьковского района столкнулись автомобили Subaru Forester и ГАЗ 31029: травмы получили оба водителя.

После столкновения у Волги оторвалась и загорелась передняя часть с двигателем, сообщает пресс-служба ГСЧС Харьковской области. Прибывшие на место спасатели ликвидировали возгорание.

Пострадавшие в результате ДТП водители были госпитализированы.

Обстоятельства столкновения устанавливают правоохранители.





Агентство Телевидения Новости