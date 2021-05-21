Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:33
Просмотров: 44

Под Харьковом Волгу разорвало на части после столкновения с внедорожником (видео)

Под Харьковом Волгу разорвало на части после столкновения с внедорожником (видео)

Сегодня в 07:40 на трассе в районе поселка Лесное Харьковского района столкнулись автомобили Subaru Forester и ГАЗ 31029: травмы получили оба водителя.

После столкновения у Волги оторвалась и загорелась передняя часть с двигателем, сообщает пресс-служба ГСЧС Харьковской области. Прибывшие на место спасатели ликвидировали возгорание.

Пострадавшие в результате ДТП водители были госпитализированы.

Обстоятельства столкновения устанавливают правоохранители.


Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 