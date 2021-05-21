В возрасте 37-ми лет скоропостижно умер бывший футболист луганской “Зари”

Карьеру футболиста покойный заверил лишь в позапрошлом году

Не стало 37-летнего футболиста Сергея Ференчака.

Ференчак – воспитанник крымского футбола. До аннексии Россией Крыма он успел поиграть на профессиональном уровне за крымские команды “Титан” (Армянск), “Химик” (Красноперекопск), “Таврия” (Симферополь), ФК “Севастополь”. Последней командой Ференчака в чемпионате Украины была луганская “Заря”, за которую он выступал с 2011 по 2013 гг.

2014 год Ференчак отыграл за белорусскую “Белшину”, после чего вплоть до 2019 года выступал в чемпионате Крыма за ФК “Севастополь”.

Завершив карьеру футболиста, Ференчак стал детским тренером в структуре футбольного клуба “Севастополь”.

И, вот, как сообщил официальный сайт “Севастополя”, Севастополь потрясла новость о скоропостижной кончине на 38-м году жизни Сергея Ференчака.

При этом причина скоропостижной смерти не указана.

Агентство Телевидения Новости