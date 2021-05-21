В Харькове завершают капитальный ремонт приемного отделения в 25-й городской больнице

Капитальный ремонт приемного отделения 25-й городской клинической многопрофильной больницы вышел на завершающую стадию.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской ОГА.

Как отметили в ХОГА, приемное отделение больницы является самым большим из тех, которые ремонтируют в рамках Президентской программы «Большая стройка» в Харьковской области. Площадь его составляет 1100 кв.м.

Главный врач Вячеслав Вакуленко рассказал, что на момент начала строительства от старого помещения здесь оставались только стены. Ремонт внутри здания делали заново. В приемном отделении обустроили комнаты согласно маршруту пациента.

«У нас есть смотровая комната - там, где мы принимаем больных, прибывших по «скорой». Далее идет реанимационная комната. Операционная, если пациенту требуется неотложная помощь. Послеоперационная палата хирургического профиля», - рассказывает главврач.

По его словам, в отделении будут предоставлять хирургическую, неврологическую помощь и помощь пациентам с инфарктом.

Кроме этого, здесь обустроят санитарно-гигиенические помещения, ординаторскую комнату для медицинских работников и тому подобное.

Сейчас в больнице заканчивают работы по обустройству дверных откосов, фасадные работы, проводят заливку бетона и благоустройство территории, отмечает заместитель председателя Харьковской ОГА Михаил Харнам.

В лечебном учреждении не только проведут ремонтные работы, но и обеспечат современным оборудованием.

«Параллельно здесь продолжаются работы по увеличению мощности для подключения компьютерного томографа, ведь на КТ необходимо более 100 киловатт. Компьютерный томограф заведений, поэтому, когда будет увеличена мощность, будет отдельная организация, которая займется пусконаладкой. Кроме компьютерного томографа, ожидается ангиограф и МРТ», - рассказал Михаил Харнам.

Агентство Телевидения Новости