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Рефери резко вмешался, дабы остановить избиение

Рефери резко вмешался, дабы остановить избиение

Удивительно стойкий боксер принимал лицом множество ударов соперника и никак не падал

Столь удивительную стойкость, или, скорее устойчивость, проявил уругвайский боксер полулёгкого веса (до 57,2 кг) Каррил Эррера против Андраника Григоряна из Армении в бою за титул титула чемпиона Северной Америки по версии NABF.

Этот поединок прошел в рамках боксерского вечера в российском Новосибирске.

Рефери был готов остановить бой в 3-м раунде, но в итоге остановил в 4-м, зафиксировав победу Григоряна техническим нокаутом. Эррера, сильно пошатываясь, еще и возмущался, мол, не следовало прекращать поединок.


Агентство Телевидения Новости

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